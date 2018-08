Georgina e os irmãos estiveram a acompanhar os treinos atentamente na bancada.

11:52

Nas bancadas do centro de treinos estava Georgina Rodríguez, a namorada de Cristiano Ronaldo, com os três bebés e dois guarda-costas.







Cristiano Jr, filho de Cristiano Ronaldo, 'assinou' pela Juventus. O pequeno craque iniciou a época com os sub-9 dos 'bianconeri', não tendo passado despercebido no primeiro treino que realizou com a sua equipa.Cristianinho, como é carinhosamente tratado pela família, também se transferiu do Real Madrid e mostrou em campo algum do talento que herdou do pai.