Da higiene íntima às redes sociais: as polémicas regras impostas às cheerleaders na NFL

Para algumas equipas a intenção é proteger as raparigas... dos jogadores!

19:36

As cheerleaders dos Buffalo Bills têm um código de conduta que as raparigas já consideraram ser humilhante, pois vai ao ponto de explicar como devem fazer a sua higiene íntima:



- Não usar produtos químicos nem desodorizantes. Só de deve usar sabão, que ajuda a manter os níveis do PH

- Durante a menstruação é preciso usar produtos adequados ao fluxo. Um tampão demasiado grande pode causar irritações ou criar fungos. Um produto usado por muito tempo pode criar bactérias. Os produtos (tampões e pensos) devem ser mudados a cada quatro horas, exceto para dormir.

- Usar uma lâmina limpa para a depilação; lâminas usadas podem ser um foco de infeções.

As cheerleaders são parte integrante do desporto norte-americano e a NFL não é exceção. Só que nesta modalidade as raparigas têm de seguir uma série de regras, muitas delas consideradas absurdas, mas que alegadamente visam protegê-las... dos jogadores!Bailey Davies tem uma conta de Instagram, mas como cheerleader dos New Orleans Saints ela foi obrigada a seguir as regras da equipa e tornou a sua página privada. Apenas as pessoas por si autorizadas podiam aceder às suas publicações.Mas quando ela postou uma foto em lingerie, foi acusada pelos dirigentes da equipa de quebrar as regras, que impedem as chearleaders de aparecerem publicamente nuas, seminuas ou em lingerie. E foi despedida. Ela apresentou uma queixa na Comissão para a Igualdade de Oportunidades no Emprego, a agência federal norte-americana que preserva os direitos civis dos trabalhadores. Na queixa Bailey explica que os Saints têm dois tipos de regras: um para as cheerleaders e outro para os jogadores.Eis algumas das regras 'antifraternização' existentes nos Saints:- Proibido falar com os jogadores- Não entrar num restaurante se lá estiverem jogadores da NFL- Sair do restaurante se entrarem jogadores da NFL- Não seguir os jogadores nas redes sociais; o contrário é permitidoA equipa justifica estas normas com a intenção de proteger as cheerleaders dos jogadores.