Dário Essugo, médio de 17 anos, deve manter a titularidade na equipa do Sporting, apesar da exibição nervosa no triunfo sobre o Farense por 6-0, apurou o Correio da Manhã.



O jovem da formação leonina assumiu o meio-campo ao lado de Pote, já que Ugarte estava no Mundial pelo Uruguai. E segundo o CM apurou, será esta a dupla que Rúben Amorim vai voltar a apostar na partida com o Rio Ave para a segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga, que se realiza esta quarta-feira, às 20h30, em Vila do Conde.









