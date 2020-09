Darwin em Lisboa faz cair negócio de Mariano no Benfica

“Estou muito contente por estar aqui. Na apresentação falaremos mais.” Foram estas as primeiras palavras de Darwin Núñez em Lisboa. O avançado uruguaio chegou esta quarta-feira à capital portuguesa acompanhado de Rui Costa, que foi a Espanha limar as últimas arestas na contratação do jovem de 21 anos.









Fechado o acordo com o Almeria, que vai receber à volta de 25 milhões de euros - valor recorde na II Liga espanhola, do mesmo modo que nunca um clube português pagara tanto -, apenas esta quarta-feira de manhã o futebolista aceitou as condições salariais oferecidas pelos encarnados: à volta de 1,2 milhões de euros anuais.

Ainda em Espanha, Darwin foi mais expansivo sobre o futuro em declarações à ‘La Voz de Almería’: “Assinei por cinco épocas com o Benfica. É um grande salto na minha carreira. Vou aproveitar esta oportunidade que me deram. Era um sonho.”





Já Rui Costa recusou que o uruguaio esteja mais pressionado pelo elevado montante investido no seu passe: “Estão a meter números na cabeça dos jogadores, isso não funciona assim. É uma contratação normal, como todas as outras, muito importante para o clube e com certeza vai ter muito êxito.” O administrador da SAD falou sobre a possibilidade de chegarem mais reforços: “Vamos ver.”





Fora desta equação está, por agora, Mariano Díaz. O jogador não abdica de um salário de 4,2 milhões de euros, o Benfica só paga 2,5 M € e o Real Madrid recusa entrar com a diferença. Com a chegada de Darwin, que era a grande prioridade de Jorge Jesus, os responsáveis encarnados entendem que a contratação do avançado da República Dominicana deixou de ser prioritária e só irão reabrir o processo se este baixar (muito) as exigências salariais.



PERFIL

Darwin Núñez

Nascido a 24 de junho de 1999 (21 anos), em Artigas, no Uruguai, Darwin Gabriel Núñez Ribeiro mede 1,87 metros e pesa 78 quilos. O pé preferencial é o direito e no Almeria fez 16 golos em 32 jogos em 2019/20.