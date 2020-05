Defesa do piloto do helicóptero que levava Kobe Bryant acusa passageiros pelo acidente fatal

No passado dia 26 de janeiro de 2020, Kobe Bryant e a filha Gianna faleceram num acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia. No total foram cinco as vítimas mortais - o número total de pessoas que seguiam a bordo da aeronave.

Esta segunda-feira, a 'TMZ' avança que representantes da defesa do piloto que levava o antigo basquetebolista norte-americano responderam ao processo de Vanessa Bryant, esposa da antiga estrela da NBA, contra o seu cliente e a empresa de helicópteros Island Express, onde alegam que a aeronave nunca deveria ter sido usada nas condições climatéricas que marcaram o dia do acidente.

"Quaisquer ferimentos ou danos causados às partes queixosas e/ou falecidos foram diretamente causados em parte ou completamente pela negligência ou culpa das partes queixosas e/ou dos seus falecidos", afirmaram, declarando que o réu - o piloto - "não carrega qualquer responsabilidade" pelo acidente.



Relembre-se ainda que Vanessa Bryant decidiu agir judicialmente contra os agentes da Polícia de Los Angeles, que terão divulgado imagens do acidente que vitimou o marido.