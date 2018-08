Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Demissão na comissão de gestão do Sporting

Alexandre Cavalleri contra conferência de imprensa conjunta.

Por Ricardo Tavares | 10:15

Alexandre Cavalleri demitiu-se esta sexta-feira da comissão de gestão do Sporting, apurou o CM junto de fontes próximas do dirigente. A conferência de imprensa promovida por Artur Torres Pereira, presidente daquele órgão sportinguista, que juntou o homólogo da SAD, Sousa Cintra, e membros das quatro claques do clube, realizada antes do jogo com o Marselha, estará na origem da decisão.



O empresário e, de novo, patrocinador da secção de judo leonina terá ficado desagradado com o modelo da referida conferência de imprensa. Esse encontro com a comunicação social, sabe o nosso jornal, gerou mesmo mal-estar na equipa que gere o clube de Alvalade, como nos confirmaram várias fontes, nomeadamente da própria comissão de gestão.



Apesar do problema, apontado, dentro e fora da estrutura diretiva, como o seu único erro de monta, a verdade é que Artur Torres Pereira e Sousa Cintra continuam em sintonia.



Cavalleri, que tinha retirado apoio ao judo durante o consulado de Bruno de Carvalho, não respondeu aos contactos do CM. A comissão de gestão não quis pronunciar-se sobre a sua demissão.



Dias Ferreira avança e quer Sousa Cintra

Dias Ferreira oficializou esta sexta-feira a sua candidatura à presidência do Sporting, no sufrágio de 8 setembro. "Vou ganhar, porque os sócios me conhecem bem, nas virtudes e defeitos. Há 40 anos que sirvo o Sporting e não o contrário", disse, acrescentando na CMTV: "Se ganhar vou pedir para que Sousa Cintra continue na SAD".



Rui Jorge Rego é candidato

O advogado Rui Jorge Rego, de 46 anos, anunciou ontem que se vai candidatar à presidência do Sporting, num projeto que "assenta na paixão pelo clube". Aposta num CEO para a SAD.