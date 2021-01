Os testes à Covid-19 realizados na véspera da receção ao Paços de Ferreira, marcada para este domingo, detetaram dois casos positivos no plantel. Os azuis não divulgaram o nome dos jogadores infetados, mas a ficha do jogo, divulgada perto das 19 horas, poderá ajudar a tirar dúvidas sobre mais estas duas dores de cabeça para Petit.



Recorde-se que o Belenenses SAD já teve outros casos no grupo, nomeadamente Sithole, Miguel Cardoso, André Moreira, João Monteiro e Cafú Phete.