Diogo Costa vai ser uma dor de cabeça para Sérgio Conceição até à hora do clássico de sexta-feira (20h15 Sport TV 1) com o Sporting para a Liga, apurou o CM.O guarda-redes do FC Porto, que sofreu uma forte queda no jogo em Arouca, teve de ser imobilizado na zona do pescoço e depois transportado para o hospital.