Diogo Ribeiro apura-se para as meias-finais de 100 mariposa

O nadador português Diogo Ribeiro qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais dos 100 metros mariposa dos Mundiais aquáticos, não conseguindo repetir o êxito nos 50 metros livres em Doha.

Nas eliminatórias, Diogo Ribeiro, campeão mundial dos 50 mariposa, conseguiu o quinto melhor tempo, ao nadar em 51,78 segundos, disputando a meia-final às 16h09 (horas de Lisboa).

O austríaco Simon Bucher foi o melhor das eliminatórias, com um tempo de 51,42 segundos, menos 0,18 do que o japonês Katsuhiro Matsumoto e 0,28 do que o neerlandês Nyls Korstanje.

Já depois de ter assegurado a presença nas meias-finais dos 100 mariposa, Diogo Ribeiro, de 19 anos, nadou os 50 metros livres, mas não conseguiu apurar-se para as meias-finais, ao conseguir o 18.º tempo, de 22,14 segundos, a apenas dois centésimos do último apurado, o eslovaco Matej Dusa (16.º).

Miguel Nascimento terminou as eliminatórias dos 50 metros livres com o 26.º registo, com uma marca de 22,25 segundos.

Nos 200 metros costas femininos, Camila Rebelo, com o 18.º tempo (2.13,33 minutos), ficou a sete centésimos das meias-finais, enquanto Tamila Holub, com 8.45,94, foi 19.ª nas eliminatórias dos 800 metros livres, que apuravam as oito primeiras para a final.