Diretor do Aeroporto da Madeira não sabia que busto de Ronaldo foi trocado

Troca da estátua ocorreu este fim-de-semana e apanhou de surpresa Duarte Ferreira.

13:06

O bsuto de Cristiano Ronaldo no aeroporto da Madeira foi substituído. A antiga estátua, da autoria de Emanuel Santos, foi trocada no final da passada semana.



Contudo, o director do Aeroporto, Duarte Ferreira, afirmou ao Diário de Notícias da Madeira que não teve conhecimento da substituição e que se vai inteirar do que terá ocorrido.



O busto do jogador madeirense surgiu em 2017, e foi alvo de troça nas redes sociais. Em Março deste ano, apresentou uma nova versão da estátua ao site Bleacher Report e comentou a polémica: "É difícil falar disso, mas felizmente essa fase passou. Apenas acho que foi injusto, se não ficou 100 por cento ou não... As pessoas têm de entender que a arte é uma forma de expressão não é uma ciência exacta."



Veja a versão do busto apresentada em Março pelo escultor madeirense: