As várias obrigações financeiras que o Sporting tem por cumprir, entre elas as dívidas a outros clubes e empresários, estão a travar o ataque ao mercado de transferências, apurou o. A receita garantida com a entrada na Champions (no mínimo 25 milhões de euros) servirá para equilibrar as contas. Já a contratação de reforços estará diretamente ligada à receita encaixada ...