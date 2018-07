Djokovic ameaça atirar bola contra árbitro português em Wimbledon

Tenista sérvio teve atitude muito pouco cordial no jogo dos quartos de final do torneio britânico.

11.07.18



O antigo número um mundial bateu o nipónico por 6-3, 3-6, 6-2 e 6-2, em duas horas e 38 minutos, e assegurou a sua primeira presença nas meias-finais de um 'major' desde setembro de 2016, quando perdeu a final do US Open frente ao suíço Stan Wawrinka.



Djokovic, vencedor de 12 torneios do Grand Slam, três dos quais em Wimbledon, em 2011, 2014 e 2015, vai disputar um lugar na final frente a Rafael Nadal, que venceu Del Potro em cinco sets.

Novak Djokovic, 21.º do 'ranking' mundial, venceu esta quarta-feira o japonês Kei Nishikori, nas meias-finais do torneio de ténis de Wimbledon.Mas o encontro fica marcado por uma atitude pouco desportiva do sérvio, que ameaçou atirar uma bola à cabeça do árbitro português Carlos Ramos."Critérios diferentes, meu amigo, critérios diferentes", disse o tenista ao árbitro, protestando pelo facto de Nishikori não ter sido advertido por atirar uma raquete ao chão, depois de ele ter recebido uma 'reprimenda' por um gesto parecido. O público reagiu mal à atitude do sérvio, que foi vaiado no court britânico.