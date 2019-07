Domingos Duarte deixa o Sporting a título definitivo

O Sporting anunciou a saída de Domingos Duarte a título definitivo para o Granada por três milhões de euros. A SAD leonina fica com direito a 25 por cento numa futura transferência."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Granada Club de Fútbol para a transferência definitiva do jogador Domingos Duarte, pelo valor de 3 milhões de euros, ficando a Sporting SAD com direito a 25% de uma futura venda.A Sporting CP - Futebol, SAD deseja a Domingos Duarte os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se, no site oficial do clube."