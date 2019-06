Ex-líder da Fórmula 1 revela novidades sobre o estado de saúde de Michael Schumacher

O estado de saúde do piloto Michael Schumacher tem sido um quebra-cabeças para todo o mundo nos últimos anos.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, o ex-líder da Fórmula 1, Bernie Ecclestone revelou novidades sobre o estado do heptacampeão mundial do automobilismo, num trailer do documentário sobre a lenda da F1.

"Ele não está connosco neste momento. Mas quando estiver melhor responderá a todas as perguntas", confessou Ecclestone.

O pai de Schumacher também aparece no documentário ao lado da mulher do piloto, Corinna, referindo: "É um lutador e não se renderá".

Schumacher foi vítima de um grave acidente ocorrido há cinco anos nos Alpes franceses.