Douglas Costa cospe em adversário durante jogo da Juventus

Colega de Cristiano Ronaldo deverá ser multado pelo clube italiano.

18:17

Federico Di Francesco já nos descontos. O árbitro consultou o VAR e expulsou o futebolista.





Que atitude desprezível a do Douglas Costa, cuspir no rosto de uma pessoa de um colega de profissão.. Lamentável demais. pic.twitter.com/ZLDUuA3qsL — Liberta Depre (@liberta__depre) 16 de setembro de 2018







O treinador da Juventus já abriu a porta para uma multa a Douglas Costa: "É correto que ele seja multado e certamente vai ser. Fiquei surpreendido com a reação", revelou Allegri.





Douglas Costa, jogador da Juventus, cuspiu num adversário do Sassuolo, este domingo, na partida entre as duas equipas que marcou a estreia de Ronaldo a marcar pelos italianos em jogos oficiais.O atacante brasileiro desentendeu-se com