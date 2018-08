Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Douglas Luiz é alvo do FC Porto

Médio defensivo do Manchester City pode chegar por empréstimo.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:28

Douglas Luiz, médio defensivo do Manchester City, está a ser apontado ao FC Porto. O brasileiro, contratado pelo clube inglês ao Vasco da Gama, no ano passado, ainda não conseguiu a licença de trabalho para ser inscrito (só fez jogos particulares), pelo que o emblema da formação treinada por Pep Guardiola procura emprestar o jogador, segundo o portal goal.com.



O brasileiro, de 20 anos, esteve cedido aos espanhóis do Girona na época transata e durante este mercado de transferências já terá sido oferecido ao Benfica, pelo agente Carlos Leite. Agora surge como alvo do emblema azul-e-branco.



Na última temporada, o Manchester City não conseguiu inscrever Douglas Luiz e esta época a história repete-se, pelo que o futuro do médio pode passar pela Invicta.



O jogador surge como mais uma possível opção para o meio-campo de Sérgio Conceição, que já conta com Herrera, Sérgio Oliveira e Óliver, sendo que Danilo está perto de regressar da lesão que o mantém afastado da competição.



No entanto, o treinador do FC Porto quer ter o máximo de soluções para uma época que se adivinha exigente, até porque o regresso de Danilo está a ser gerido com pinças pelo departamento médico do FC Porto.



Os azuis-e-brancos querem conquistar o bicampeonato e ir o mais longe possível na Liga dos Campeões, que arranca em meados do próximo mês.



Aboubakar na seleção

Vincent Aboubakar, avançado do FC Porto, está convocado pelo holandês Clarence Seedorf para a seleção dos Camarões, com vista ao jogo com as Ilhas Comores, referente à segunda jornada do grupo B de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2019. O jogo está agendado para o dia 7 de setembro e terá lugar em Mitsamiouli, nas Ilhas Comores.



Aboubakar tem dois golos marcados pelo FC Porto nesta época. Pela seleção dos Camarões conta 65 jogos, nos quais apontou 20 golos.