Dragão paga 3,9 milhões de euros a 14 de fevereiro

SAD envia exposição e documentos para o DIAP. Feirense e outros clubes também receberam.

08:43

A 14 de fevereiro, dia em que transferiu 784 mil euros para o Estoril, o FC Porto fez mais pagamentos. No total, foram 3,9 milhões de euros. A garantia foi ontem dada no programa ‘Universo Bancada’, do Porto Canal, no qual Francisco J. Marques assegurou que toda a documentação sobre estes pagamentos já foi entregue na 9ª secção do DIAP de Lisboa, na qual está a ser investigada a denúncia anónima enviada à Procuradoria-Geral da República.



O responsável dos dragões adiantou que foi enviada uma exposição ao DIAP, em que se nega qualquer reunião com dirigentes do Estoril, antes ou depois da transferência, e vários documentos para serem anexados ao processo.



Entre eles, uma troca de emails com o Estoril (com uma primeira fatura de 819 mil euros emitida a 5 de setembro, contestada pelos dragões, e a fatura final, enviada a 26 de outubro, de 784 mil euros), os contratos de compra e venda de Licá, Tozé e Carlos Eduardo (atletas que, segundo os dragões, estão na origem da dívida ao Estoril) e os comprovativos de pagamento ao Estoril, assim como os das receitas que permitiram saldar estes débitos.



Feirense também recebeu

Além do Estoril, a 14 de fevereiro, os dragões pagaram mais dívidas, uma delas ao Feirense. O restante foi para clubes estrangeiros: América, do México, por Omar Govea; Corinthians e uma sociedade de advogados brasileiros pela transferência de Felipe; Gent, por Depoitre; Watford, por Layún; e aos atletas Bueno e Víctor García, por rescisões de contrato.



No total, foram 3,9 milhões, financiados pela bilheteira do jogo com o Liverpool e por uma linha de factoring, que adiantou receitas de direitos televisivos.