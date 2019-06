Eduardo muito perto de ser leão

Eduardo está a um pequeno passo de reforçar o Sporting, por uma verba a rondar os três milhões de euros.O acordo entre o emblema de Alvalade e o Belenenses está praticamente selado, faltando apenas definir os jogadores dos leões que vão transitar para os azuis. Abdu Conté, Rafael Barbosa e Daniel Bragança são os jovens que podem entrar no negócio.O médio brasileiro, de 24 anos, chegou ao emblema azul em junho de 2018, por empréstimo do Internacional de Porto Alegre, e rapidamente deu nas vistas no meio-campo.Os três milhões de euros que o Sporting vai desembolsar é o mesmo valor que estava estipulado na cláusula de opção de compra exercida pelo Belenenses.Os verdes-e-brancos ‘fintam’ assim a concorrência de Sporting de Braga e Olympiakos e asseguram o terceiro reforço para a próxima temporada, depois do central Luís Neto e do avançado Luciano Vietto.Fator decisivo no desfecho desta operação foi também a vontade de Eduardo que, pelo facto de estar ambientado a Portugal, acredita que o Sporting é o clube ideal para evoluir.Para o Belenenses devem seguir dois jogadores, sendo Abdu Conté um deles. O defesa de 21 anos, que fez 28 jogos esta época pelos sub-23 dos leões, termina contrato e deve rumar ao Belenenses a título definitivo.Dado como certo no Sporting, Valentin Rosier, defesa-direito de 22 anos do Dijon, está muito perto de assinar pelos alemães do Friburgo.Segundo a imprensa francesa, o emblema da Bundesliga fez um ‘forcing’ na tentativa de assegurar o jovem gaulês e é mesmo, por esta altura, o clube com mais probabilidades de assegurar o jogador.Porém, o Sporting ainda está na corrida.