Bas Dost vai sair do Sporting a preço de saldo

Bas Dost está de saída do Sporting e pode sair a preço de saldo, pois as propostas dos interessados estão longe dos 20 milhões de euros pedidos por Frederico Varandas, apurou oO avançado holandês, melhor marcador dos leões na época de 2017/18, perdeu protagonismo na equipa de Marcel Keizer. E também perdeu pretendentes.sabe que há várias propostas de clubes turcos e um chinês que estão dispostos a avançar pelo ponta de lança, de 29 anos. Mas não estão disponíveis a pagar 20 milhões de euros. Neste momento as propostas rondam os 10 milhões.Bas Dost tem o salário mais elevado no plantel leonino: ronda os três milhões de euros líquidos por temporada, ou seja, seis milhões brutos.Com contrato até ao final da época 2020/21, o holandês representa um custo de 12 milhões de euros para os cofres leoninos. Um encargo demasiado elevado para um jogador que nem encaixa no esquema de Marcel Keizer.A concorrência e o rendimento demonstrado por Luiz Phellype fizeram do holandês um elemento prescindível.Daí que Varandas esteja disposto a ceder o jogador a preço de saldo, sendo que poupará 12 milhões de euros em salários em dois anos.O médio Battaglia, de 27 anos, foi ontem apontado em Espanha como alvo prioritário do Alavés.A formação espanhola está tentar o empréstimo do jogador, que está na fase final da recuperação da intervenção cirúrgica ao joelho direito que o afastou dos relvados desde novembro.O avançado Bas Dost foi contratado pelo Sporting ao Wolfsburgo em 2016/17 por 12 milhões de euros. Fez 125 jogos pelos leões e marcou 93 golos.Bas Dost rescindiu contrato após as agressões em Alcochete. Sousa Cintra duplicou-lhe o salário para 6 milhões de euros/brutos por época.