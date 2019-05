Taça de Portugal arrancada a ferros pelo Sporting

O Sporting arrancou este sábado a ferros 17ª Taça de Portugal do seu historial, ao voltar a ganhar nas grandes penalidades o FC Porto (5-4), após o empate a 2-2 no prolongamento.E não faltou emoção na final do Jamor. Duas equipas descomplexadas e dispostas a lutarem pela conquista da Taça. Houve uma ligeira supremacia do FC Porto, que conseguiu criar perigo com maior facilidade. Renan e Mathieu revelaram-se intransponíveis, numa equipa que fez da sua união e solidariedade a sua maior arma.O FC Porto estava ciente que só esta Taça podia salvar a época, mas a pressão toldava os movimentos de alguns jogadores. Brahimi foi um deles.Os dragões até se colocaram em vantagem com um golo de Soares. O vídeo-árbitro Rui Costa não viu que Herrera dominou a bola com o braço antes de cruzar. Um erro grave.O Sporting sempre mais em esforço manteve a sua dependência de Bruno Fernandes. O médio queria despedir-se de Alvalade com um troféu e conseguiu. É um líder e foi ele quem pegou na batuta e foi decisivo para os leões irem para o intervalo empatados a uma bola. Um passe atrasado de Acuña e uma ‘bomba’ que ainda desviou em Danilo antes de entrar na baliza e fazer o 1-1.Na etapa complementar, os dragões voltaram a entrar fortes. Soares rematou ao poste e deu um sinal da insatisfação.Neste período, o melhor do FC Porto, valeu uma excelente exibição do guarda-redes Renan e do central Mathieu que revelou um pulmão jovem e utilizou a sua experiência com cortes arrojados dentro da área. Ao cair do pano, Danilo ainda rematou ao poste para desespero dos adeptos portistas e foi preciso ir para o prolongamento.Keizer foi mais afoito que Conceição e colheu frutos com um golo do recém-entrado Bas Dost (100’). Os leões tentaram proteger a magra vantagem e foram-se encolhendo junto da sua área e acabaram por passar por momentos de sufoco.Alex Telles, já substituído, agarrava-se ao terço e as suas preces foram ouvidas, quando Felipe, no último minuto do prolongamento, marcou de cabeça e levou o jogo para penáltis. O Sporting voltou a superiorizar-se nos penáltis tal como tinha feito na Taça da Liga. Bas Dost falhou, tal como Pepe, mas Renan defendeu o remate de Fernando. Luiz Phellype foi o herói ao fazer o 5-4.Conceição protagonizou um momento de tensão na tribuna do Estádio Nacional. Recusou cumprimentar Frederico Varandas. Momentos depois puxou o braço do presidente do Sporting e dirigiu-lhe uma breves palavras com cara de poucos amigos. Em causa terá estado a queixa que o Sporting fez de Conceição após a agressão deste a Renan no último clássico no Dragão.