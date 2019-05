Frederico Varandas e o episódio com Sérgio Conceição: "Isso não interessa para nada"

Frederico Varandas desvalorizou o episódio ocorrido na tribuna do Jamor, quando Sérgio Conceição se recusou a cumprimentar o presidente do Sporting. Depois, o treinador do FC Porto segredou algo ao ouvido do líder leonino, mas Varandas não explicou do que se tratou."Não percebi, nem consegui ouvir... O barulho dos festejos dos adeptos do Sporting estava demasiado alto, não consegui perceber. A questão aqui são formas de estar, valores e educação diferentes. Agora, num dia destes, isso não interessa para nada", garantiu o líder leonino."Esta direção não quer popularidade, procuramos o bem e os títulos para o Sporting. O Sporting vive de títulos e este é de todos os funcinários, que vivem com espírito de missão, que tentam reerguer o clube, desde a pessoa que abre a porta, a que conduz o autocarro e que lava os balneários. O Sporting está bem e para o ano vai estar melhor", acrescentou.Por outro lado, Sérgio Conceição recusou-se a comentar o sucedido em declarações aos jornalistas após derrota frente ao Sporting.