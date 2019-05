Equipa do Sporting levanta a Taça de Portugal na varanda do Jamor

20h51 -

O Sporting conquistou a Taça de Portugal, ao vencer o FC Porto numa final marcada pela competitividade no Estádio do Jamor.O brasileiro Soares (40 minutos) adiantou os 'dragões', mas Danilo empatou (45), com um golo na própria baliza, a desviar um remate de Bruno Fernandes.Bas Dost marcou aos 101 minutos deixando o Sporting em vantagem. Felipe chega aos 120 minutos e marca o golo que volta a deixar tudo em aberto.A final foi decidida em penáltis com os leões a arrancarem a vitória dos pés dos dragões.Raphinha dá um banho a Marcel Keizer com uma garrafa de champanhe. Nem o presidente, Frederico Varandas, escapaou."Foi um jogo bem disputado, estivemos por cima do jogo, podíamos ter saído daqui com um resultado mais amplo e não conseguimos. É sempre difícil perder assim...", lamenta o portistaDanilo."Estou muito contente, dedico ao Battaglia, que está lesionado, e a todos os adeptos", frisaAcuña."Sabíamos o que aconteceu no ano passado e queríamos muito vencer. Foi muito bonito ganhar aqui, mesmo depois de sofrer", confessaCoates.Adeptos não arredam pé. Bruno Ferandes recebe a Taça de Portugal das mãos de Marcelo Rebelo de Sousa e ergue-a, em apoteose.Técnico dos dragões chora no relvado.Sérgio Conceição não cumprimentou o presidente leonino.A equipa leonina sobe a escadaria para receber o troféu, com os adeptos eufóricos.Os jogadores do FC Porto cumprimentam as personalidades que estão na tribuna, incluindo o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Pinto da Costa tenta consolá-los.Sérgio Conceição vai consolando os seus jogadores, que agora se preparam para subir à tribuna e receber as medalhas."É preciso um pouco de sorte, os rapazes hoje estiveram incríveis. O espírito foi impressionante, o crédito é todo deles", garantiu Marcel Keizer."Este jogo foi muito emocional, consegui ser forte. Aproveitei o trabalho que faço com o Nelson, que é muito chato mas é um grande treinador", afiança Renan."Este foi o ano mais incrível da minha vida, é muita felicidade", dizLuiz Phellype.Frederico Varandas chorou após a vitória sofrida.Adeptos celebram em euforia vitória sofrida. Há quem não contenha as lágrimas.A alegria dos jogadores do Sporting contrasta com a tristeza dos futebolistas e dos adeptos do FC Porto.