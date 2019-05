Não seria a final da #TaçadePortugal sem uma entrega invulgar da bola. pic.twitter.com/nggSqTrJgb — B24 (@B24PT) 25 de maio de 2019

A bola da final da Taça de Portugal foi entregue por três motards, que surpreenderam os adeptos no Jamor com umas valentes piruetas aéreas.Esta "entrada triunfal" já é quase que uma tradição: há três anos que a bola do jogo é entregue de forma original.O ano passado o momento esteve a cargo do mágico Mário Daniel. A bola "levitou" ao longo de uma distância de cerca de 12 metros. Em 2017, foi um surfista voador que entregou a bola aos jogadores.