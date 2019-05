Sporting 0-0 FC Porto

O FC Porto e Sporting, segundo e terceiro da I Liga, respetivamente, procuram este sábado conquistar a Taça de Portugal de futebol, que seria o seu segundo troféu da época e 17.º título na competição.Cerca das 06h30 da manhã, já eram muitos os adeptos a prepararem a festa nas imediações do Estádio do Jamor. Para além das pessoas que assistem ao jogo dentro do estádio, são milhares os adeptos leoninos e portistas que se juntam naquela que é considerada a maior festa do futebol português.Renan; Bruno Gaspar, Coates, Mathieu e Acuña; Gudelj, Wendel e bruno Fernandes; Raphinha, Diaby e Luiz PhellypeVaná, Militão, Pepe, Felipe, Alex Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Brahimi, Marega e Soares