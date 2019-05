Sporting e FC Porto medem forças para levantar a Taça de Portugal

Já esta temporada, o portuense, que só começou a apitar em campo no final de janeiro após concluir a recuperação a um dos tendões de Aquiles, esteve em apenas um jogo do Sporting: vitória por 3-0 na receção ao Sp. Braga.



No que diz respeito ao FC Porto, este será o quarto duelo dos azuis e brancos em 2018/19, depois de Moreirense-FC Porto (1-1), FC Porto-Benfica (1-2) e Sp. Braga-FC Porto (2-3).

Como é sabido, a final da Taça de Portugal conta com a ação do vídeo-árbitro, um papel que fica a cargo de Rui Costa, enquanto Nuno Almeida e Paulo Soares serão os AVAR de serviço - dois em vez de um apenas como é habitual.



Nas funções de assistentes vão estar António Godinho e Nuno Manso, enquanto Carlos Xistra será o quarto árbitro de serviço. Nota ainda para o facto de Paulo Vieira estar destacado como árbitro assistente de reserva.

O FC Porto e Sporting, segundo e terceiro da I Liga, respetivamente, procuram este sábado conquistar a Taça de Portugal de futebol, que seria o seu segundo troféu da época e 17.º título na competição.'Dragões' e 'leões' somam ambos 16 triunfos na segunda prova mais importante do calendário nacional, num 'ranking' liderado pelo Benfica, com 26, pelo que o êxito na 79.ª edição isolará o vencedor no segundo lugar.O FC Porto começou 2018/19 a ganhar, impondo-se ao Desportivo das Aves na Supertaça, por 3-1, em Aveiro.Posteriormente, o Sporting engordou a sala de troféus com a Taça da Liga, em Braga, batendo precisamente o rival 'azul e branco', no desempate por penáltis (3-1), depois do 1-1 no temo regulamentar.Este vai ser o quarto jogo entre ambos em 2018/19: o FC Porto desempatou - após empates em Alvalade e na final da Taça da Liga -, com um triunfo, ainda que inconsequente, há uma semana, por 2-1, na última jornada da I Liga.Os rivais já se encontraram por 39 vezes na Taça de Portugal, quatro delas em finais, com os oponentes a repartir igualmente o número de triunfos, dois para cada.Jorge Sousa é o árbitro escolhido para apitar a final da Taça de Portugal, agendada para este sábado, entre Sporting e FC Porto.O internacional, da AF Porto, vai assim dirigir a segunda final da prova rainha na sua carreira, depois de ter sido o eleito em 2013 para o Benfica-V. Guimarães (1-2). O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol só divulgou a nomeação no próprio dia do encontro, tal como fez para todas as eliminatórias da Taça de Portugal esta temporada.Aos 43 anos, Sousa é um dos árbitros mais experientes e credenciados da Categoria C1 Pro e chega a este encontro já com uma vasta experiência em clássicos. No total, já dirigiu 12 encontros entre grandes ao longo do seu percurso na arbitragem, sendo que conta com quatro deles entre Sporting e FC Porto.O registo apresenta duas vitórias leoninas, um empate e um triunfo dos dragões. Curiosamente, é o terceiro duelo entre estes dois clubes que apita na Taça de Portugal, sendo que o último foi a segunda mão das 'meias' da época passada, em Alvalade, com o Sporting a carimbar um lugar no Jamor (1-0, 5-4, pen.).