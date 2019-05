Wendel quer Taça para se redimir

Wendel quer redimir-se perante os adeptos leoninos dos dois últimos casos em que se viu envolvido. Pretende fazê-lo com a conquista da Taça de Portugal, apurou oO médio brasileiro tem sido um dos esteios do onze de Marcel Keizer e até foi poupado do clássico do Dragão na última jornada da Liga, a pensar na final do Jamor. Daí que o técnico tenha sido benevolente com as recentes atitudes do médio. Primeiro, deslocou-se a Itália para assistir ao jogo entre a Juventus e o Ajax para a Liga dos Campeões (ganharam os holandeses por 2-1). Uma viagem sem autorização do clube que resultou num processo disciplinar.O castigo foi ficar um jogo de fora. Falhou o embate com o Nacional (1-0 para os leões).Agora, o médio, de 21 anos, foi apanhado a conduzir em contramão e sem carta de condução válida, em Alcochete. Os leões remetem o castigo a aplicar ao jogador para a decisão que for imposta pelo tribunal, com a condição de doar o mesmo valor da coima ao Centro de Reabilitação de Alcoitão. "Sim, está preparado. Cometeu um erro, resolvemos e está pronto para jogar", disse ontem Keizer.