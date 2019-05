Varandas exige que Wendel doe o valor da coima ao Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão

Wendel será presente a um juiz do Tribunal do Montijo, esta quinta-feira às 14h, depois de ter sido intercetado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) a conduzir em contramão e sem carta de condução, na zona de Alcochete.sabe que por exigência do presidente do Sporting, Frederico Varandas, o jogador leonino vai doar o montante da coima que lhe será aplicada ao Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão.O médio brasileiro de 28 anos foi detido na quarta-feira e levado para o posto de Alcochete, onde permaneceu várias horas. O jogador regressou a casa com termo de identidade e residência.