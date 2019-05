Apanhado a conduzir sem carta na quarta-feira, o médio brasileiro Wendel já tem transporte garantido para todos os treinos do Sporting na próxima temporada.A revelação foi feita pelo Sporting numa publicação feita na sua página de Instagram, na qual também aproveitou para, à boleia desta situação, promocionar um dos seus parceiros, a Uber. Desta forma, e segundo aquilo que os leões escreveram, Wendel terá direito a um veículo privado para o transportar para os treinos enquanto estiver impossibilitado de conduzir."@wendel37, enquanto não podes conduzir, a @uber_portugal oferece-te as viagens de e para a Academia, durante toda a época 2019/2020. #SportingCP11m", podia ler-se na publicação dos leões, que mereceu algumas mensagens de reprovação, conforme se pode ver na imagem acima.No Twitter, refira-se, o brasileiro já reagiu, mostrando-se contente com a novidade.