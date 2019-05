Ministério Público pede suspensão do processo de Wendel

Recorde que Wendel, de 21 anos, foi alvo de uma fiscalização rodoviária na Margem Sul do Tejo e depois de ter sido fiscalizado acabou por ser detido e levado para o posto de Alcochete, acompanhado pela mãe. Foi presente a juiz, no Tribunal do Montijo, esta quinta-feira.

O Ministério Público pediu a suspensão do processo crime de Wendel, depois de este ter sido apanhado pela GNR a conduzir em contramão e sem carta de condução.O pedido, feito mediante condições não divulgadas, surge devido ao facto de o médio do Sporting não ter antecedentes criminais.A decisão relativa a este pedido vai ser tomada pelo juiz de instrução do Tribunal do Barreiro e pode demorar de oito a dez dias.O jogador só abandonou o tribunal cerca das 15h15 após uma hora de diligências.O médio saiu do tribunal por uma porta lateral tendo depois abandonado o local dentro de um carro, deitado nos bancos de trás.