Sérgio Conceição: "Perder desta forma ainda custa mais”

"Não gosto de perder, mas perder desta forma ainda custa mais. É cruel porque os jogadores fizeram tudo para ganhar e acabar a época a vencer um troféu. Era merecido", disse este sábado Sérgio Conceição, após a derrota no Jamor frente ao Sporting."Não chegou o trabalho que fizemos dentro de campo e na preparação [para o jogo]. Perdemos nos penáltis. É injusto, mas a vida é mesmo assim", referiu o técnico do FC Porto, visivelmente emocionado.Sobre o adversário, Conceição elogiou a "competitividade" do plantel leonino, mas considerou que a sua equipa criou "oportunidades" para vencer: "Houve equilíbrio na fase inicial, mas a certa altura tivemos sempre mais. Até ao final do jogo e até no prolongamento.""Sentimos muito o que é o clube, a nossa profissão, trabalhámos de uma forma incrível para ganhar o jogo, mas mais uma vez perdemos nos penáltis. A vida é feita destas derrotas, que custam muito. Mas vai tornar- -nos mais fortes no futuro. E o que posso prometer é esta vontade de ganhar", concluiu.