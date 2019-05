Keizer: “Jogadores com um espírito inacreditável”

O que correram, o que lutaram, os jogadores mostraram um espírito inacreditável", destacou Marcel Keizer, no final do jogo. "Sofreram o 2-2 no último minuto, e encontraram o foco para os penáltis", referiu o técnico sportinguista, dizendo depois que "todos no clube" merecem esta segunda taça conquistada em 2018/19, mas realçando o "trabalho" dos atletas.Sobre o jogo, o holandês admitiu que o "futebol nem sempre foi o melhor", mas voltou a elogiar "o caráter e o espírito dos jogadores, que foi inacreditável". E reconheceu que "a vida de treinador nem sempre é fácil", quando a decisão chega aos penáltis, pelos nervos que provoca, "mas no final [quando se ganha] é".Em relação à época "difícil", depois da invasão e agressões em Alcochete, o treinador fez uma avaliação positiva, com a conquista da Taça de Portugal e na Taça da Liga. Explicando que "nunca se está preparado para perder bons jogadores", sobre a hipótese de Bruno Fernandes sair, prefere "esperar para ver o que acontece no defeso".