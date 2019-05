Keizer: "Final da Taça? Será um jogo especial”

"Já jogámos outros jogos importantes, mas este é especial. Espero que seja um grande dia para os jogadores, treinadores e adeptos", disse ontem Marcel Keizer, na antevisão da final da Taça de Portugal frente ao FC Porto, que se joga este sábado (17h15) no Jamor.O treinador do Sporting espera dificuldades, mas garante que a sua equipa está preparada. "Uma das partidas que tivemos [com o FC Porto] também foi uma final [Taça da Liga]. Podemos esperar duas equipas que vão dar tudo o que têm para ganhar. Preparámo-nos para este jogo, inclusive para um possível desempate por penáltis", referiu o técnico holandês.Sobre as ausências de Borja e Ristovski, ambos castigados, Marcel Keizer mostrou-se despreocupado: "Não é um problema. Será uma boa oportunidade para outros jogadores [irem a jogo]. É claro que lamentamos não ter a equipa toda pronta para ir a jogo, mas não existem problemas em outros jogadores ocuparem essas posições."Quanto à importância deste troféu para o Sporting, Keizer foi perentório: "Não sei o que vale para a outra equipa, mas para nós é muito importante. Nós sabemos o que temos a fazer. Os jogadores gostam da pressão que existe nestes jogos. Portanto sim, é um encontro importante para nós e estamos empenhados em vencê-lo."Bruno Fernandes não quis ontem abordar o seu futuro no Sporting, recusando a admitir se a final do Jamor será o seu último jogo pelos leões. "Não faço a mínima ideia. Por enquanto ainda tenho contrato, tudo aquilo que poderá vir a acontecer virá no seu tempo. Neste momento estou focado naquilo que são as ambições do clube, que são as minhas também. Estou focado só nisso e, sinceramente, não sei de mais nada", disse. Mas reconheceu que gostava de deixar o clube de Alvalade com a conquista de um título. Manchester City e Manchester United são os pretendentes."O pior jogo? Em termos sentimentais, terei de escolher a final da Taça de Portugal perdida para o Desp. Aves por tudo o que se tinha passado [invasão e agressões em Alcochete]. Está marcado na minha vida", disse ontem Rui Patrício, ex-guarda-redes do Sporting, na RTP.O avançado brasileiro Luiz Phellype vai ser titular hoje frente ao FC Porto, relegando Bas Dost para o banco. Phellype apontou o golo do Sporting no clássico do Dragão na última jornada da Liga (derrota por 2-1).O FC Porto desmentiu ontem a UEFA, que divulgou um comunicado dando conta que o clube continuava com um incumprimento parcial do fair play financeiro, na temporada 2018/2019. Os dragões referem que o comunicado da UEFA se refere à época 2017/2018."Espero que [a final da Taça] seja uma grande partida, que os adversários demonstrem fair play e que ganhe o melhor", disse ontem Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica.Cerca de duas dezenas de adeptos esperaram ontem a equipa do FC Porto junto à unidade hoteleira onde a equipa habitualmente fica quando se desloca à zona de Lisboa.