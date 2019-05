Sporting avança com queixa contra Sérgio Conceição

O Sporting quer ver Sérgio Conceição castigado pela agressão ao guarda-redes Renan, no último clássico, tendo avançado com uma queixa para a Comissão de Instrutores da Liga, com conhecimento do Conselho de Disciplina da FPF, que decide esta terça-feira a punição.Os leões avançaram com um pedido de elaboração de auto de flagrante delito para instrução de processo sumário para a Comissão de Instrutores da Liga, dando conhecimento ao Conselho de Disciplina. O organismo da Liga vai analisar as provas e recomendar uma sanção ao Conselho de Disciplina da FPF que pode confirmar o castigo já na reunião desta terça-feira.A sanção máxima para um processo sumário é de um mês ou quatro jogos, mas um recurso pode permitir ao técnico estar presente no banco da Taça de Portugal, no próximo sábado (17h15) no Jamor.Em causa está o lance entre Corona e Acuña na parte final do clássico que gerou uma grande confusão no relvado. De acordo com as imagens televisivas, o treinador do FC Porto aproximou-se e deu uma chapada no pescoço do guarda-redes Renan. Um gesto que o departamento jurídico dos leões considerou tratar-se de uma agressão.A reação do FC Porto a esta queixa não se fez esperar e chegou por Francisco J. Marques nas redes sociais: "Os senhores que não recorrem da decisão do E-Toupeira são os mesmos que apresentam queixa de um sururu num jogo de futebol?"O diretor de Comunicação do FC Porto vai mais longe nas suas acusações: "Assim se incendeia uma final da Taça de Portugal porque há gente para quem é mais importante um jogo do que a verdade desportiva." O clássico da final da Taça de Portugal está assim ao rubro fora das quatro linhas, com o bom relacionamento entre os clubes a ficar beliscado.Brahimi está de saída do FC Porto, mas tem como objetivo despedir-se com a conquista da Taça de Portugal, apurou oO extremo argelino, de 29 anos , está em final de contrato com o FC Porto e não faltam pretendentes. Os turcos do Fenerbahçe têm o argelino referenciado, mas terão de bater a forte concorrência do West Ham e Bétis.Na hora da despedida, o argelino pretende conquistar um troféu em jeito de agradecimento pelas últimas cinco temporadas, onde brilhou no Dragão. Brahimi só jogou meia parte no clássico frente ao Sporting, no sábado, para a Liga, mas deve ser titular no Jamor.Quem também já aponta à conquista da Taça é o avançado Marega. O maliano, de 28 anos, apareceu esta segunda-feira com a camisola número 100 referente ao jogos feitos pelos dragões."Estou muito feliz mas agora o mais importante é ganhar no sábado a Taça de Portugal", disse.Os sub-23 João Oliveira, Diogo Sousa e Pedro Marques integraram esta segunda-feira o treino de preparação do Sporting para a Taça de Portugal.A final da Taça de Portugal de sábado vai permitir um desempate de troféus entre o Sporting e o FC Porto. Cada qual soma 16 conquistas. O Benfica lidera esta tabela com 26.Marcel Keizer e Sérgio Conceição vão fazer a antevisão do jogo na sexta-feira, no Estádio Nacional. O holandês fala às 17h30, enquanto que o técnico portista aborda o jogo às 19h00. Falará ainda um jogador de cada equipa.O médio mexicano Corona vai falhar o jogo de sábado depois de ter sido expulso no clássico com o Sporting. Os leões venceram por 2-1.O castigo de Borja vai obrigar Marcel Keizer a mexer na equipa, sendo que Acuña, que tem jogado a extremo-esquerdo, vai recuar para lateral.Os leões treinaram esta segunda-feira em Alvalade com duas baixas devido a lesão. Doumbia esteve em tratamento e Battaglia está na fase final da recuperação.O Sporting cumpre este sábado a segunda final consecutiva no Jamor. No ano passado perdeu para o Desp. Aves (2-1), após os incidentes de Alcochete.