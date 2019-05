Sporting apresenta queixa contra Sérgio Conceição após alegada agressão ao guarda-redes dos leões

O Sporting apresentou queixa na Comissão de Instrutores da Liga, com conhecimento do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, contra o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, avança o "Mais Futebol".



A queixa surge na sequência de uma alegada agressão do treinador dos dragões a Renan Ribeiro, o guarda-redes do Sporting.

