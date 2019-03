Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elite do futebol tramada pelo Football Leaks

CR7 e Mourinho foram dois dos alvos. Fuga de informação originou investigações em vários países.

Por Débora Carvalho | 01:30

Quase ninguém escapou ao Football Leaks: clubes, jogadores, empresários e até treinadores. A fuga de informação, que rapidamente se tornou à escala mundial, abalou praticamente toda a elite do futebol. Cristiano Ronaldo foi dos mais afetados.



O superagente Jorge Mendes e o treinador José Mourinho foram outros dos visados.

Em Espanha, país no qual alinhou pelo Real Madrid durante uma década, CR7 foi acusado de fraude fiscal. A batalha judicial acabou com um acordo celebrado com o Fisco espanhol. Assumiu as culpas e aceitou pagar 19 milhões de euros para se livrar da prisão.



Mas há ainda outro processo decorrente do Football Leaks, em que o craque está sob a mira da Justiça norte-americana. Kathryn Mayorga acusa-o de a ter violado, em 2009, num quarto de hotel em Las Vegas. O Football Leaks divulgou dezenas de documentos comprometedores, como trocas de emails entre advogados de Ronaldo. Resultado, a investigação da alegada violação foi reaberta em Las Vegas. A defesa de Mayorga pede ainda uma indemnização milionária.



Rui Pinto é o responsável pela divulgação dos documentos e, até ser detido, colaborava com as autoridades de França, EUA, Alemanha e outros países.



No início do Football Leaks, Sporting, FC Porto e o fundo Doyen, do empresário português Nélio Lucas, foram os principais alvos do pirata informático. Mas rapidamente a fuga de informação atingiu outros patamares, denunciando contratos duvidosos de clubes, comissões encobertas e até esquemas de fraude fiscal.



José Mourinho, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Pepe - todos ex-Real Madrid - foram acusados de fraude fiscal em Espanha. Em causa está um esquema no qual foi possível ao técnico setubalense e aos jogadores fugirem ao pagamento de impostos sobre os ganhos obtidos a título de direitos de imagem.



À semelhança de Cristiano Ronaldo, também José Mourinho se declarou culpado. O treinador aceitou a pena suspensa de um ano de prisão e pagou a quantia em dívida.



Filho de Pinto da Costa é visado

Em 2017, uma investigação do Football Leaks revelou o pagamento de alegadas comissões irregulares ao filho de Pinto da Costa, Alexandre, no negócio da transferência de Carlos Eduardo.



Sete meses de prisão para Ricardo Carvalho

Ricardo Carvalho, condenado a 7 meses de cadeia, pena suspensa, pagou 142 mil euros.



Fuga de 3,3 milhões de Mourinho

José Mourinho foi acusado de fugir ao Fisco, no valor de 3,3 milhões de euros.



Paraísos fiscais

Jorge Mendes é acusado de criar empresas em paraísos fiscais para fugir ao Fisco.



Esquema investigado

Ganhos não são declarados no países de origem, evitando o pagamento de impostos.



SAIBA MAIS

29

de setembro de 2015 foi o dia da criação do Football Leaks. "Fundos, comissões, negociatas, tudo serve para enriquecer certos parasitas que se aproveitam do futebol", lia-se na mensagem de apresentação.



Benfica

Sobre o clube da Luz, as primeiras revelações incluíam pormenores sobre a transferência do holandês Ola John.