Empate entre Sp. Braga e Paços de Ferreira adia objetivos

Sp. Braga e P. Ferreira empataram esta quarta-feira (1-1) e viram adiados os seus objetivos: os minhotos podem perder já esta quinta-feira a luta pela Champions com o Benfica e os castores ainda não garantiram a Europa.Os primeiros minutos mostraram uma partida dividida, até que a equipa comandada por Pepa se colocou em vantagem por João Pedro, que desviou de cabeça um canto apontado por João Amaral (26 minutos).

Inconsequente, o Sp. Braga obrigou Carlos Carvalhal a mexer ainda antes do intervalo, com a troca de Piazón por Galeno, e a fazer uma tripla substituição logo após o reatamento.



O treinador dos minhotos tentou dinamizar o futebol da sua equipa com outros protagonistas e aos 70 minutos esgotou as alterações, lançando o avançado Sporar, depois de nos últimos dias o esloveno ter estado ligado a uma polémica publicação nas redes sociais a propósito do Sporting, que ganhara o jogo com o Nacional. Pouco mudou com aquela mexida.



A formação arsenalista revelava-se ansiosa diante de um adversário que defendia de forma cómoda. Só que aos 77 minutos o guardião dos pacenses, Jordi, cometeu um erro grave, ao derrubar Galeno, provocando penálti.