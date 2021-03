Franco Acosta, avançado uruguaio de 25 anos que estava desaparecido desde sábado, foi encontrado esta segunda-feira sem vida pelas autoridades do seu país.O jogador, que vestiu as cores do Villarreal do Racing Santander, e chegou a estar na mira do Sp. Braga, tinha ido com o irmão atravessar um lago a nado, mas acabou por morrer. O corpo foi encontrado praticamente no mesmo local onde o irmão o viu pela última vez.Acosta vestia agora as cores do Club Atenas, na 2.ª Divisão da Grécia.