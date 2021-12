Esforço algarvio premiado no fim

O Portimonense sofreu ontem para passar aos quartos de final da Taça de Portugal frente ao Famalicão. Com menos um jogador desde os 51’, os algarvios foram resistindo e levaram a melhor nos penáltis (4-2) após o 1-1 ao fim de 120 minutos.Na estreia de Rui Pedro Silva, que substituiu Ivo Vieira no comando técnico, os famalicenses entraram determinados e aos 5’ Banza falhou uma oportunidade clara. O Portimonense rapidamente equilibrou a partida e aos 27’ Fabrício também ameaçou com um cabeceamento a rasar o poste. Da ameaça à concretização, no segundo minuto de compensações surgiu o golo de Aylton Boa Morte, na conclusão de uma brilhante jogada coletiva.Do céu ao inferno, o avançado dos algarvios foi expulso pouco depois do reatamento (51’). O Famalicão cresceu, Paulo Sérgio apercebeu-se do perigo e passou a jogar com três centrais, mas o 1-1 chegaria mesmo aos 83’ por Bruno Rodrigues, de cabeça, na sequência de um canto.O prolongamento nada alterou e tudo foi decidido nos penáltis, em que o guarda-redes Payam foi o herói.