Espanha bate Portugal e sagra-se campeã europeia de hóquei em patins feminino

Espanha revalidou hoje, pela sexta vez consecutiva, o título de campeã europeia de hóquei em patins feminino ao derrotar Portugal por 5-3, na final do Campeonato da Europa, que decorreu no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.Num jogo emotivo com mais de meio milhar de pessoas a assistir nas bancadas, a seleção espanhola entrou com uma pressão muito forte em pista e aos 15 minutos já vencia por 4-0.O primeiro golo foi marcado aos três minutos, por Aina Florenza, e um minuto depois Laura Puigdueta aumentou a vantagem, em jogada de ataque.Sara Roces, a melhor marcadora da seleção espanhola neste Campeonato da Europa, aumentou para 3-0 aos 13 minutos, num grande remate ao ângulo da baliza portuguesa.A seleção espanhola, que passa a deter sete títulos europeus, fez o 4-0 aos 15 minutos, por Marta Piquero, num remate de meia pista.A seleção nacional, finalista vencida nestas cinco últimas edições, reduziu aos 23 minutos, por Marlene Sousa.No segundo tempo, Portugal surgiu muito mais perigoso, a remeter a Espanha para a sua meia pista, e voltou a marcar aos 34 minutos, por Rita Batista, num grande remate na zona central.Um minuto depois, Espanha aumentou para 5-2 por Sara Roces, melhor marcadora deste Campeonato da Europa, com 12 golos.Portugal ainda reduziu para 5-3 aos 43 minutos, por Maria Sofia Silva, a culminar uma excelente jogada de ataque.A três minutos do fim, a equipa das quinas ainda beneficiou de um livre direto, a castigar a 10.ª falta de Espanha, mas na conversão Joana Teixeira não conseguiu marcar.A Espanha é recordista com sete títulos, incluindo os seis últimos, seguida de Portugal, com três, Itália e Alemanha, com dois, e França, com um cetro.