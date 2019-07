Espanhol Pablo Marí reforça Flamengo de Jorge Jesus

O defesa espanhol Pablo Marí é reforço do Flamengo até dezembro de 2022, anunciou esta quinta-feira o clube da primeira liga brasileira de futebol, treinado pelo português Jorge Jesus."O defesa espanhol Pablo Marí, de 25 anos, é o nosso novo reforço. Ele foi comprado ao Manchester City e assinou contrato até dezembro de 2022. Seja bem-vindo. Muito sucesso com o 'manto sagrado'", indica o Twitter oficial do 'Mengão'.Apesar de ter sido contratado aos ingleses, Marí nunca efetuou qualquer encontro pelos 'citizens', tendo atuado no Deportivo, de Espanha, na temporada passada.A chegada do central acontece um dia depois da estreia de Jorge Jesus no comando da equipa, em jogos oficiais, com um empate 1-1 no campo do Atlético Paranaense, referente à primeira mão dos quartos de final da Copa do Brasil.