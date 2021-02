TAC revela que Nanu sofreu traumatismo cranioencefálico

O jogador do FC Porto, que caiu inanimado durante o jogo com o Belenenses SAD, após um choque com o guarda-redes, foi transportado para o Hospital São Fracisco Xavier, em Lisboa.Fonte hospitalar disse aoque o jogador foi admitido no hospital como ferido ligeiro e encontra-se "consciente, orientado e colaborante". A mesma fonte escalereceu que Nanu está sob observação na ortopedia do hospital e aguarda para ser observado pela neurologia. O jogador realizou uma TAC que detetou um traumatismo cranioencefálico.O atleta teve perda de memória na sequência do lance, no qual foi assistido durante quase 10 minutos, acabando por sair de ambulância perante os olhares de preocupação de colegas e adversários. Neste momento encontra-se estável.A equipa médica referiu que a intervenção dos bombeiros em campo foi determinante. A imobilização e a rápida intervenção evitaram consequências ao nível da mobilidade do jogador, explicou a equipa médica.sabe que FC Porto pediu aos Bombeiros do Dafundo, que transportaram o joigador do Jamor para o hospital São Francisco Xavier, para ficarem em alerta, sendo que se Nanu tiver alta durante a madrugada e a manhã de sexta-feira, serão os operacionais desta corporação os responsáveis por transferir o jogador para o Porto. FC Porto emitiu um comunicado sobre o incidente confirmando que o jogador está estável após sofrer uma concussão cerebral.