"Está encaminhado, mas ainda não está fechado": Irmão de Cavani fala sobre transferência para o Benfica

"Está um pouco encaminhado, mas ainda não está fechado". Foi assim que, este domingo em declarações à ESPN Uruguai, Walter Guglielmone falou do futuro de Edinson Cavani e a sua transferência para o Benfica. De acordo com as informações adiantadas pelo irmão do avançado uruguaio à referida emissora, ainda faltam definir alguns detalhes, algo que está a atrasar a assinatura do contrato entre as partes. Por outro lado, Guglielmone referiu que Cavani se encontra neste momento em Paris à sua espera para definir o seu futuro, ainda que não haja planos para que nos próximos dias possa viajar a Portugal.Segundo a ESPN Uruguai, mesmo não havendo negócio fechado, o Benfica posiciona-se como o destino mais provável para o antigo avançado do Paris SG, que é visto pela emissora como a cereja no topo do bolo para "fechar da melhor maneira uma importante renovação do plantel e uma grande aposta desportiva".Lembre-se que as águias neste defeso já garantiram seis reforços, nos quais se destacam nomes sonantes como Everton, Pedrinho, Jan Vertonghen ou Luca Waldschmidt.