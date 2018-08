Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estádio do Rayo fechado e jogo com o Athletic Bilbao adiado

Em causa estarão problemas de segurança.

19:55

A Comunidad de Madrid decretou esta segunda-feira o encerramento do Estádio de Vallecas, reduto que serve os encontros caseiros do Rayo Vallecano, devido a problemas de segurança. Segundo o governo da capital, não serão permitidos quaisquer espectáculos com público naquele recinto até que as obras que estão em curso sejam terminadas, o que levará ao adiamento dos próximos encontros caseiro do Rayo na Liga espanhola.



O primeiro a ser afetado é o do próximo sábado, diante do Athletic Bilbao, duelo que será disputado numa outra data. Quanto aos restantes, tendo em conta que o encerramento se poderá alargar até outubro, nada se sabe, sendo que o 'AS' adianta a existência de três hipóteses como solução: jogos sem público; disputar os encontros num outro estádio na zona de Madrid; ou então inverter a ordem do calendário, disputando os encontros caseiros fora de portas.