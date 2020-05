Estádios do Rio Ave FC e do Clube Desportivo das Aves aprovados para receberem jogos da I Liga

Os Estádios do Rio Ave FC e do Clube Desportivo das Aves receberam parecer favorável da Administração Regional de Saúde do Norte e poderão ser utilizados na retoma da Liga NOS.

No caso do Estádio do Clube Desportivo das Aves, fica impedida a utilização do sistema de ar condicionado na zona técnica, informa a Federação Portuguesa de Futebol.

Lista dos 14 estádios estão autorizados a receber jogos no regresso da Liga NOS:

-Cidade do Futebol

-Estádio do Bessa

-Estádio Capital do Móvel

-Estádio Cidade de Barcelos

-Estádio do Clube Desportivo das Aves

-Estádio D. Afonso Henriques

-Estádio do Rio Ave FC

-Estádio do Dragão

-Estádio João Cardoso

-Estádio José Alvalade

-Estádio do Marítimo

-Estádio Municipal de Braga

-Estádio do Sport Lisboa e Benfica

-Portimão Estádio