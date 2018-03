Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estoril reage a polémica e reitera "total confiança" nos seus profissionais

Canarinhos repudiam notícias sobre alegado acordo para 'dar' o jogo ao FC Porto.

19:53

O Estoril repudiou as notícias acerca de uma alegada denúncia de corrupção recebida pela Procuradoria-Geral da República relativamente ao encontro com o FC Porto, da 18.ª jornada do campeonato - onde, segundo essa mesma denúncia, os canarinhos terão recebido dinheiro dos dragões para perder a partida -, manifestando "total confiança no profissionalismo e integridade de todos os colaboradores que integram a estrutura do futebol profissional" do clube.



O comunicado do Estoril na íntegra:



Na sequência das notícias vindas a público associando o nome da Estoril Praia – Futebol, SAD, a alegadas práticas ilícitas, e atenta à exposição mediática entretanto dada ao tema, entendemos ser necessário contrariar a nossa política habitual de não comentar peças jornalísticas de forma a reiterar publicamente a nossa total confiança no profissionalismo e integridade de todos os colaboradores que integram a estrutura do futebol profissional do Estoril Praia.



Considerando a ausência de fundamentos, detalhe ou rigor das peças jornalísticas referidas, e, em alguns casos, o seu teor difamatório, iremos analisar as medidas legalmente ao nosso dispor para impedir todos os atos que possam pôr em causa o bom nome da instituição Estoril Praia.



Como sempre, a Estoril Praia – Futebol, SAD, está ao total dispor de todas as entidades oficiais que pretendam ser esclarecidas sobre quaisquer factos considerados relevantes.