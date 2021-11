Estrela da Amadora vai "agir criminalmente" contra árbitro de encontro frente ao Benfica

O Estrela da Amadora afirmou hoje que vai "agir criminalmente" contra o árbitro assistente Nuno Pereira, após o jogo com o Benfica B, da 12.ª jornada da II Liga de futebol, envolto em várias polémicas.

"Vamos agir criminalmente contra o árbitro assistente Nuno Pereira. Por mais bocas que venham da bancada, nunca pode responder em tom violento a adeptos que pagaram bilhete para ali estar. Vamos fazer com que, pela primeira vez no futebol português, uma equipa de arbitragem seja punida judicialmente", expressou o diretor executivo do Estrela da Amadora, Marco Ferreira, na sala de imprensa, após a partida.

Os 'encarnados' venceram por 6-3 a formação da Reboleira, que terminou apenas com nove jogadores, fruto das expulsões de André Duarte e Afonso Figueiredo, e contestou ainda um penálti apontado pelo Benfica B e um segundo amarelo 'perdoado' a Pedro Álvaro, para além de, ao intervalo, ter ameaçado não regressar para o segundo tempo.

"Não vamos deixar que jamais destruam o que fizemos. Exigimos um pedido de desculpas da Liga, do Conselho de Disciplina e da equipa de arbitragem. Qualquer pessoa deve estar boquiaberta com o que aconteceu aqui hoje", sublinhou o dirigente.

Falando num "balneário arrasado, com jogadores a chorar, que já jogaram noutros patamares e nunca viram nada assim", Marco Ferreira classificou a atuação da equipa de arbitragem como "absolutamente inacreditável" e considerou que "condicionou todo o jogo com situações lamentáveis", abordando os lances que resultaram nas duas expulsões.

"[O árbitro] Consegue expulsar um jogador [André Duarte] estando de costas para o lance e, no outro, ri-se na cara do Afonso Figueiredo, que chegou a um nível que esse árbitro nunca vai chegar. Também apitou o penálti antes do jogador cair", considerou.

Acerca do possível abandono do encontro ao intervalo, Marco Ferreira confirmou essa intenção, que não aconteceu porque "os jogadores acreditaram que ainda conseguiam dar a volta ao jogo", e sobre a confusão no túnel de acesso aos balneários, já depois do apito final do árbitro Miguel Nogueira, o dirigente não tem conhecimento do sucedido.

Henrique Araújo (18, de grande penalidade, e 61), Tiago Gouveia (33 e 44), Duk (74) e Jair Tavares (86) marcaram para as 'águias', enquanto Salomão (03), Sérgio Conceição (40) e Tiago Melo (85) marcaram para os amadorenses.

Este resultado permite ao Benfica B recuperar a liderança da tabela, com 26 pontos, e afastar o Estrela da Amadora dos lugares cimeiros, ocupando o nono lugar, com 16.