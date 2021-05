"Evitem a circulação junto ao Estádio": PSP deixa conselhos para a Final da Taça de Portugal

O jogo da Final da Taça de Portugal realiza-se este domingo no Estádio Cidade de Coimbra, entre o Sp. Braga e o Benfica. Desse modo, a Polícia de Segurança Pública (PSP) avançou um comunicado reforçando que, apesar de se rum jogo sem a presença de público, "espera-se que se desloquem à cidade Grupos Organizados de Adeptos e que o evento atraia pessoas a locais adjacentes à sua realização.", lê-se, apelando ao civismo de todos. A PSP de Coimbra apelou a que todas as pessoas, residentes e não residentes, evitem a circulação em toda a área envolvente ao Estádio.As autoridades estão a empenhar um conjunto ajustado de esforços e recursos por forma a acautelar as conduções de segurança dos intervenientes na competição e também das pessoas que vivem ou visitam Coimbra, devido às medidas de contenção da pandemia.

A nota da polícia reforçou ainda que "não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, devendo ser respeitados os limites de lotação de estabelecimentos e esplanadas, bem como os limites relativos a concentração de pessoas na via pública.", lê-se.



A partir das 16h00 de domingo e até ao final do evento, será implementada a "restrição total de circulação de pessoas e veículos em torno do estádio, concretamente a partir do cruzamento da Rua General Humberto Delgado com a Rua D. Manuel I e até ao cruzamento da Rua Dom João III com a Rua General Humberto Delgado."