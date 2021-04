FC Barcelona vence em Villarreal com reviravolta selado por Griezmann

O FC Barcelona conseguiu hoje uma importante vitória na luta pelo título espanhol, ao ganhar por 2-1 no reduto do Villarreal, com uma reviravolta assinada pelo francês Antoine Griezmann, em encontro da 32.ª jornada.

A formação da casa adiantou-se no marcador aos 27 minutos, com um tento do nigeriano Samuel Chukwueze, mas o internacional gaulês, primeiro com grande classe, aos 28, e depois mostrando oportunismo, aos 35, deu a volta ao resultado.

Os comandados do holandês Ronald Koeman continuam, assim, dependentes apenas de si próprios para chegar ao cetro, tendo, para já, igualado os 71 pontos do Real Madrid, que tem mais um jogo disputado, e ficado a apenas dois do líder Atlético de Madrid, que se desloca hoje ao reduto do Athletic.

No reduto do sétimo colocado, o 'Barça' entrou bem e teve uma 'gigantesca' oportunidade de se adiantar no marcador aos 16 minutos, com o holandês Frankie de Jong a acertar em Asenjo com 'meia' baliza aberta e depois a falhar incrivelmente a recarga.

Os forasteiros não marcaram e os locais aproveitaram para se adiantar aos 27 minutos, num rápido contra-ataque concluído com mestria por Chukwueze, depois de driblar Ter Stegen.

A resposta do FC Barcelona foi, porém, imediata: lançado por Mingueza, aos 28 minutos, Griezmann surgiu isolado sobre o lado direito e, à saída de Asensio, efetuou um espetacular 'chapéu', que deixou sem reação o guarda-redes do Villarreal.

Depois de mostrar os dotes de artista, o francês foi muito oportuno aos 35 minutos, adivinhando um mau atraso do argentino Foyth para 'bisar' no encontro.

Em vantagem, o FC Barcelona passou a um registo mais controlador e, já na segunda parte, aos 63 minutos, só não sofreu a igualdade devido a uma grande defesa de Ter Stegen, em resposta a um remate já na área de Capoue.

O jogo complicou-se ainda mais para os locais aos 65 minutos, com uma entrada brutal de Manu Trigueros sobre Messi, que teve muito sorte em sair 'inteiro' do lance.

Até ao final, o 'Barça', contra 10, tornou-se ainda mais conservador e não evitou alguns sustos, também porque continuou a colecionar falhanços, o maior dos quais de De Jong, que, isolado por Dembélé, falhou incrivelmente o 'chapéu' a Asensio.

No primeiro encontro do dia, o Getafe afastou-se dos lugares de decida, ao vencer no reduto do Huesca, 19.º e penúltimo classificado, por 2-0, graças a um 'bis' do turco Enes Unal, que marcou aos 20 e 52 minutos.