FC Porto com lucro superior a 7 milhões de euros no primeiro semestre da época

Dragões apresentam resultados à CMVM.

18:03

O FC Porto apresentou um resultado líquido consolidado positivo de 7.158 M€ no primeiro semestre de 2018/19, em contraste com os 23.926 M€ negativos apresentados no período homólogo. Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), para tal resultado contribuiu o aumento "significativo" dos resultados operacionais (excluindo vendas de passes des jogadores) devido ao aumento das receitas obtidas pela participação na presente edição da Liga dos Campeões e ao início da contabilização do contrato celebrado com a Altice, em dezembro de 2015, para a cedência de direitos de transmissão televisiva.



Os dragões referem que, à semelhança do sucedido no primeiro semestre da época passada as rubricas relacionadas com passes de jogadores (vendas e compras) tiveram um saldo negativo de quase 15 M€, "por não se terem efetuado vendas de direitos desportivos de jogadores por valores relevantes neste 1º semestre.



Os capitais próprios da SAD são agora de 31,5 M€ negativos, uma melhoria de 6,6 M€ face a junho. O ativo total líquido é de 365 M€, ao passo que o passivo total é de 397 M€ (queda de 66,7 M€, "essencialmente devido à diminuição do valor global dos empréstimos").



No comunicado, e relativamente ao fair play financeiro, pode ainda ler-se que é "expectativa do Conselho de Administração da Sociedade que os termos do acordo celebrado com o Comité de Controlo Financeiro dos Clubes da UEFA serão plenamente atingidos, com base na implementação de medidas que preveem a redução gradual das principais rubricas da estrutura de custos, conjugadas com o incremento previsto de receitas operacionais a partir da época em curso."