FC Porto de honra vale milhões

Dragões vulgarizam o Schalke 04 com um triunfo incontestável e golos de Militão, Corona e Marega.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Foi um FC Porto de honra aquele que vulgarizou esta quarta-feira o Schalke 04 com um triunfo incontestável, por 3-1, que garante aos dragões o primeiro lugar do Grupo D da Liga dos Campeões e um encaixe de 65 milhões de euros.



Com o apuramento garantido para as duas equipas antes do apito inicial, depois da vitória do Lokomotiv frente ao Galatasaray, foram os dragões a revelarem mais ambição e vontade de chegar aos milhões.



Só ontem foram 2,7 pela vitória e 9,5 milhões de euros pela passagem aos oitavos de final (12,2 no total). O apuramento não era suficiente para Sérgio Conceição que quis o primeiro lugar do grupo. Permite jogar com os segundos dos outros grupos e garante a segunda mão em casa.



Os dragões manietaram por completo os alemães, que revelaram pouca criatividade. O primeiro remate à baliza de Casillas surgiu aos 54’.



O FC Porto assumiu o jogo. Quis ganhar. O futebol fluído deixava os alemães baralhados. Danilo (15’), com uma bomba bem defendida por Fahrmann, deu o mote. E o dragão cresceu. Ficou cego de ambição e Danilo e Marega protagonizaram jogadas de perigo.



No entanto, só na etapa complementar é que o FC Porto chegou à vantagem com um golo de laboratório. Corona marcou um canto para a entrada da área, onde Óliver recebeu a bola e cruzou para a cabeça de Militão. Estava feito o 1-0. Três minutos volvidos, Corona fez uma tabelinha com Brahimi e aumentou para 2-0.



Os alemães limitavam-se a tentar respirar. Encostados à sua área lutavam para defender. Felipe ainda viu um pontapé de bicicleta a bater com estrondo na trave, naquele que seria um golo de bandeira. No entanto, os alemães reduziram de penálti a castigar uma mão de Óliver. Bentaleb converteu.



Contudo, foi Marega, assistido por Otávio, que fechou o marcador: 3-1 para o FC Porto.



"Estamos felizes com o apuramento"

"Nos primeiros 10 ou 15 minutos não fomos eficazes. A partir daí, melhorámos e não foi nada justo irmos empatados para o intervalo. Retificámos situações e os jogadores fizeram uma segunda parte de grande nível. Fomos muito consistentes e estamos felizes com o apuramento", disse Sérgio Conceição, depois da vitória frente ao Schalke 04.



O técnico abordou as ausências de alguns jogadores importantes por lesão. "Gostava de ter todos disponíveis mas temos uma grande maleabilidade, que durante o jogo permite superar a ausência de um ou outro jogador. Até podíamos ter feito mais um ou dois golos."



Conceição comentou ainda o golo de Éder Militão, proveniente de uma jogada de canto. " O Óliver era para chutar primeiro, mas não o fez. Ainda lhe chamei alguns nomes do banco, mas depois aplaudi-o quando assistiu o Militão." O treinador quer focar-se já no próximo jogo da Liga portuguesa. "Amanhã [hoje] vamos para o Olival treinar e preparar o jogo com o Boavista, no domingo."



ANÁLISE

Ambição portista

A equipa de Sérgio Conceição não se contentou com o apuramento para os oitavos de final. Quis também o primeiro lugar no grupo e assim joga a 2ª mão dos ‘oitavos’ em casa.



Schalke 04 muito fraco

Só se viu o Schalke 04 nos últimos minutos de jogo. O primeiro remate à baliza de Casillas foi aos 54’. Andaram sempre atrás da bola e só reagiram devido ao penálti de Óliver.



Arbitragem segura

Bem nos lances mais importantes da partida. Não hesitou no penálti por mão de Óliver e cumpriu ao anular um golo a Marega por fora de jogo. Lento a dar o amarelo a Corona.